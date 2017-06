Radio Lombardia si sente anche a Livigno: "Informazione sempre più capillare"

Radio Lombardia a Livigno

Radio Lombardia è arrivata in vetta. Ora l'emittente si sente anche a Livigno (So) sulla frequenza 91.0 Mhz; Radio Lombardia ha scalato le Alpi e ha raggiunto il “piccolo Tibet”. “Un passo importante per continuare a informare i lombardi in modo sempre più capillare. Per una realtà territoriale come la nostra è sempre più necessario raggiungere la popolazione di tutta la Lombardia che, di fatto, è una piccola nazione; uno dei quattro motori d’Europa.” Così ha commentato Luca Levati, direttore responsabile della storica emittente. “Particolarmente soddisfatto che l’acquisizione arrivi a ridosso delle vacanze estive - prosegue- quando molti lombardi di città si spostano con più frequenza sui monti o sui laghi.”. L'arrivo del segnale a Livigno è stato celebrato e "certificato" da Radio Lombardia anche con un video su You Tube.