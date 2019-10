Ragazza 15enne sfregiata a Varese: aggressore incastrato da telecamere

Incastrato dalle telecamere a circuito chiuso di Varese che hanno ripreso gli attimi precedenti l'aggressione in cui sabato ha sfregiato una ragazzina di 15 anni che stava passeggiando con una amica. Cosi' il cinquantenne di Varese e' stato arrestato ieri dalla Questura con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo sulla fronte aveva un taglio sanguinante, lo stesso descritto dalla vittima in fase di denuncia. La Polizia di Stato sta ora proseguendo le indagini per ricostruire quanto accaduto prima dell'aggressione. Nella conferenza di oggi la Procura ha confermato che al momento non e' possibile escludere che aggressore e ragazze aggredite si fossero gia' conosciuti in passato. L'uomo di 50 anni, accusato di aver aggredito e sfregiato a coltellate una ragazzina di quindici anni lo scorso sabato a mezzanotte nel centro di Varese, ha precedenti per aggressione. Gli agenti hanno sequestrato gli indumenti usati sabato sera, un paio di guanti e i coltelli che verranno ora saranno analizzati.