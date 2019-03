Ragazza bresciana di 26 anni uccisa in casa a Manchester

Avrebbe dovuto iniziare a fare l'infermiera ieri, invece e' stata uccisa in casa a Manchester nella notte tra sabato e domenica. La polizia inglese ha fermato due uomini di 21 e 25 anni, sospettati dell'omicidio. A riportare la notizia e' il Giornale di Brescia. La vittima si chiama Lala Kamara, ha 26 anni, nata in Senegal ma cittadina italiana, cresciuta in provincia di Brescia da quando aveva quattro anni.

Mentre la giustizia britannica ha assicurato alle galere di Manchester i due presunti assassini di Lala, cresciuta tra Calcinato frazione Ponte San Marco e Lonato, nel Bresciano, i familiari della ragazza sono arrivati in Inghilterra. La magistratura ha disposto l'autopsia e l'esame e' stato eseguito ieri. Il corpo della ragazza rientrera' in Italia tra qualche giorno e il funerale dovrebbe svolgersi sabato 16 marzo.