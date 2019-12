Ragazza di 19 anni investita in via Berna. Si cerca pirata della strada

Si cerca il pirata della strada che nella notte attorno alle 3 ha investito una ragazza di 19 anni in via Berna a Milano. A dare l'allarme un passante che ha segnalato una persona "a terra non cosciente con sangue alla testa". La giovane non sarebbe in pericolo di vita. La 19enne stava camminando quando, in base alle prime ricostruzioni, è stata investiva da un veicolo il cui conducente non si e' fermato a prestare soccorso. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita.