Milano, ragazza di 20 anni uccisa a coltellate in casa

Jessica Valentina Faoro

Donna uccisa a coltellate in casa a Milano



Uccisa a coltellate dall'uomo che aveva appena respinto. Ci sarebbe un rifiuto dietro l'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 20enne morta questa mattina in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza e' stata aggredita dal 39enne Alessandro Garlaschi, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L'uomo avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per approcciare la giovane.



Donna uccisa a coltellate in casa: fermato un suo amico

Secondo quanto riferito questa mattina intorno alle 10.30 l'uomo, principale sospettato dell'omicidio della giovane trovata morta stamattina a Milano, sarebbe sceso nel cortile coi vestiti sporchi di sangue. "Ho una ragazza morta in casa" avrebbe detto al portinaio. Stando a quanto appreso e' stato poi lui stesso a chiamare i soccorsi. Alcuni colleghi, che abitano nello stesso stabile, riferiscono che l'uomo, guidatore di tram, avrebbe avuto negli ultimi tempi diversi incidenti di piccola entita' e i responsabili avrebbero cercato di sollevarlo dall'incarico.

Nel complesso residenziale del quartiere Stadera, dove abitano solo famiglie di autoferrotranvieri, sono tutti scioccati e i colleghi definiscono il 39enne come "un tipo cupo e strano". Lavorava nel deposito Atm di via Messina. L'ultima volta e' stato visto da alcuni vicini ieri sera, accompagnare il cane.