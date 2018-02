Jessica Valentina Faoro

Ragazza uccisa a coltellate, fermato un 40enne già denunciato per stalking



"Ho una ragazza morta in casa" avrebbe detto l'uomo arrestato al portinaio dello stabile dove è stato ritrovato il corpo senza vita della 20enne. Nel 2014 era stato denunciato per stalking da una donna. La moglie ascoltata dagli investigatori.

Il corpo di una ragazza è stato trovato ieri in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Brioschi 93, a Milano, di proprietà di una cooperativa di tranvieri. Si chiamava Jessica Valentina Faoro e aveva 20 anni, secondo i primissimi accertamenti, la ragazza è stata uccisa con due coltellate alle 4 del mattino, anche se il delitto è stato scoperto solo alle 10.30. Perl'omicidio è stato fermato un tranviere di 40 anni, Alessandro Garlaschi. Nel complesso residenziale del quartiere Stadera, dove abitano solo famiglie di autoferrotranvieri, sono tutti scioccati e i colleghi definiscono il 40enne come "un tipo cupo e strano". Lavorava nel deposito Atm di via Messina. Quando l'uomo, scortato dai poliziotti, ha attraversato il cortile interno dello stabile, i vicini gli hanno urlato "vergognati, bastardo!". Anche la moglie è stata portata, lei in lacrime, per essere sentita dagli inquirenti in questura.