Rai, Motta nuovo responsabile del centro di produzione Milano

Enrico Motta è il nuovo Responsabile del Centro di Produzione Tv Rai di Milano. Con Motta - che proprio a Milano ha maturato una lunghissima esperienza aziendale, con crescenti responsabilità - Il Centro di Produzione torna ad avere una guida stabile, dopo il breve interim tenuto dal Chief Operations Officer - Direttore della Produzione Tv.