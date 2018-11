Rapina 2017 in gioielleria a Milano, arresti tra i 'Pink Panthers'

Sono stati individuati gli autori di una rapina in gioielleria a Milano avvenuta il 20 dicembre 2017. La polizia ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori, considerati appartenenti al gruppo di origine balcanica denominato "Pink Panthers'.

Le pantere rosa un anno fa avevano svaligiato la gioielleria 'Paradiso Luxury' in via Pontaccio, pieno centro della citta', con la loro tecnica famosa in tutto il mondo per i modi spregiudicati e spettacolari. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terra' oggi alle ore 11.30 presso la Sala Scrofani della questura di Milano alla presenza del Procuratore Aggiunto Laura Pedio, del Pubblico Ministero David Monti, e con Lorenzo Bucossi dirigente della Squadra Mobile e Francesco Giustolisi funzionario responsabile della Sezione Reati contro il Patrimonio.