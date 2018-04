Rapina a Milano: bengalese di 30 anni morto per le coltellate

Un bengalese di 30 anni e' morto per le coltellate ricevute in seguito ad una rapina in via Settembrini 47 a Milano. Il fatto e' accaduto intorno alle 2.30 di questa notte nella strada che si trova a due passi dalla stazione Centrale. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi tanto che il personale del 118 che e' intervenuto con un'ambulanza e un'automedica lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma e' morto subito dopo. Sul caso indagano i carabinieri