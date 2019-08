Rapina custode e spacca vetri al cimitero, arrestato a Milano

Un cittadino egiziano di 29 anni, irregolare e pregiudicato, e' stato arrestato dai carabinieri di Milano per avere picchiato e cercato di derubare il custode del cimitero di Lambrate e avere poi danneggiato con un tubo di ferro gli arredi di alcune stanze di proprieta' del Comune di Milano. I fatti risalgono a poco dopo le 14 di ieri quando l'uomo, in evidente stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, si e' avvicinato al custode 53enne, l'ha colpito col manico di una scopa su un braccio, gli ha portato via il cellulare e strappato la collanina dal collo. Ha poi cercato anche di portargli via il motorino parcheggiato li' vicino, senza riuscirci. Poi, e' entrato nella guardiola e negli spogliatoi, che sono di proprieta' del Comune, e con un tubo di ferro ha spaccato il vetro delle finestre e danneggiato gli armadi e la scrivania. E' accusato oltre che di rapina e danneggiamento aggravato anche di resistenza perche' ha spintonato i carabinieri che poi sono riusciti a farlo salire sulla loro auto dove lui ha continuato a tirare calci allo sportello e ha rotto un finestrino. I militari hanno chiamato i sanitari del 118 che, non senza difficolta', sono riusciti a mettere l'uomo su una barella e a trasportarlo in codice giallo al Fatebenefratelli per le escoriazioni che si era procurato alla mani, ma soprattutto per il suo stato psichico alterato. Il custode e' rimasto contuso in modo non grave e ha preferito non andare in ospedale per farsi medicare.