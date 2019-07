Rapina in banca a Milano: undici persone in ostaggio per 30 minuti

Rapina alla filiale della Ubi Banca di via Washington a Milano: i due assalitori a volto scoperto hanno sequestrato per oltre mezz'ora undici persone tra clienti e dipendenti. I due sono entrati nell'istituto alle 12.50 e sono scappati dopo aver preso i soldi contenuti nelle casse degli sportelli bancomat temporizzati, la cui somma non e' stata ancora calcolata. Uno dei banditi era armato di taglierino e sotto la minaccia dell'arma e' riuscito a raggruppare i presenti e a condurli in uno stanzino al primo piano per poter agire piu' comodamente. Gli ostaggi, che non hanno subito alcuna violenza, sono riusciti a liberarsi e a chiamare i soccorsi