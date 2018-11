Rapina in farmacia a Milano,bandito bloccato da tre muratori

Rapina in farmacia: pregiudicato bloccato da tre muratori

Voleva rapinare una farmacia in via Inganni, a Milano, ma tre muratori marocchini glielo hanno impedito. Un pregiudicato di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri in via Inganni, a Milano. La chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle 19 di ieri.

L'uomo si era introdotto nel negozio col volto coperto da un cappuccio e da uno scaldacollo. Era disarmato ma ha comunque ordinato alla titolare di consegnargli i contanti e di aprire la cassaforte. La donna in un primo momento era riuscita a divincolarsi dalla sua presa, correndo verso la porta sul retro e urlando. Tre muratori stranieri che lavoravono nelle vicinanze l'hanno sentita e sono corsi in suo aiuto. Il rapinatore ha poi afferrato di nuovo la donna ritrascinandola dentro mentre i nordafricani arrivavano. Tra loro e il rapinatore è nata una collutazione terminata all'arrivo dei carabinieri pochi minuti dopo.

Il pregiudicato, sotto l'effetto di cocaina, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo per una tachicardia ma in serata è stato dimesso. Il suo primo precedente per rapina risale a quando aveva 17 anni, è stato arrestato altre 16 volte, era uscito dal carcere lo scorso 10 maggio e attualmente era sorvegliato speciale. I tre marocchini sono tutti regolari, due di 38 anni e uno di 34: hanno riportato lievi contusioni.