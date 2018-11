Rapina in farmacia e spari al Gratosoglio: ragazza 18enne ferisce complice

Rapina in farmacia e sparatoria al Gratosoglio

Armati, hanno assaltato una farmacia nel quartiere Gratosoglio, alla periferia Sud di Milano, poi sono scappati via su uno scooter rubato con qualche centinaio di euro sottratti dall'incasso dopo aver puntato una pistola in faccia al farmacista. E quando i poliziotti e i carabinieri, dopo 4 ore di caccia, li hanno raggiunti, hanno cominciato a sparare. La banda è formata da tre giovanissimi, tra i quali era presente anche una ragazza appena maggiorenne. Era lei a tenere in mano la pistola Beretta 9x17 rubata da cui sono partiti due colpi in direzione degli uomini delle forze dell'ordine, che non hanno risposto al fuoco.

La giovane incensurata, però, ha finito per colpire uno dei suoi complici, un 19enne marocchino con precedenti per droga rimasto ferito alla mano. La ragazza è stata bloccata per prima, mentre il giovane è fuggito per i campi e ha abbandonato la pistola in un cespuglio gettandosi nel fiume Lambro meridionale. Qui è stato intercettato dagli agenti che l'hanno posto in stato di fermo insieme ad altri due giovani che erano con lui e sostengono di averlo trovato per strada, in via Costantino Baroni, ferito e a torso nudo e di essersi fermati solo per soccorrerlo. Il 19enne è stato accompagnato in auto all'ospedale Humanitas di Rozzano per farlo curare, la posizione dei due trovati con lui è al vaglio degli inquirenti. Rimane ricercato il terzo complice, il cui nome non è stato svelato dagli altri due. Si tratterebbe comunque di tre ragazzi del quartiere con piccoli precedenti.