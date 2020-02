Rapina in gioielleria a Quarto Oggiaro a Milano, ferita coppia di proprietari

Una rapina a mano armata in una gioielleria e' stata perpetrata stamattina a Milano, in via Nicola Fabrizi a Quarto Oggiaro. I proprietari, marito e moglie, sono rimasti lievemente feriti. E' avvenuto intorno alle 10:30 quando tre uomini - secondo il racconto, di colore e con abiti scuri - sono entrati nella gioielleria "Ingrosso oro", armati di coltello, intimando di farsi consegnare tutti soldi e i gioielli. Richiesta alla quale pero' i titolari hanno reagito: ne e' nata una colluttazione in cui l'uomo e la donna sono stati lievemente feriti. Nel frattempo i malviventi sono scappati con un sacchetto di gioielli del valore ancora da quantificare; uno di loro e' stato placcato da un cliente del negozio e ne e' rimasto lievemente graffiato, ma e' riuscito comunque a fuggire. Sul posto sono arrivati gli agenti della voltante Accursio che hanno raccolto le testimonianze, mentre l'indagine e' stata poi affidata agli agenti della squadra Mobile. Sia nel negozio che in strada sono presenti telecamere che potrebbero aver ripreso la scena. La coppia di proprietari e' stata soccorsa e trasportata in codice verde all'ospedale Sacco.