Rapina in villa a Paderno Dugnano, 5 arresti

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per 5 italiani ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della rapina in villa avvenuta a Paderno Dugnano, in provincia di Milano il 02 Agosto 2019 armati di grossi coltelli da macellaio. Nella circostanza rimaneva ferita alla tibia la figlia 11enne dei proprietari di casa, caduta dopo che uno dei malfattori le aveva strappato dalle mani il telefono cellulare.