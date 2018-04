Rapina nel Milanese: 31enne accoltellato lotta per la vita

Un 31 enne italiano, incensurato, e' stato rapinato e accoltellato questa notte a Cinisello Balsamo. E' accaduto in via Lecco, dove due nordafricani lo hanno avvicinato per prelevargli quello che aveva addosso e gli hanno sferrato due fendenti all'addome e al torace. L'uomo e' stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda dove i medici lo stanno operando. E' in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri