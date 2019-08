Rapinarono gioielleria a Milano, 4 arrestati dalla Polizia

La Polizia di Stato ha eseguito lunedi' un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro italiani (un uomo e una donna di 46 anni, un 53enne e un 33enne) ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, ai danni di un gioielliere. L'indagine dei poliziotti del Commissariato Centro della Questura di Milano ha avuto origine dalla denuncia sporta lo scorso 19 luglio dall'orafo nei confronti di uno dei soggetti, presentatogli quale abile intermediario per il commercio estero di gioielli riservato a clientele facoltose. L'imprenditore e' stato dapprima raggirato con l'esibizione di un assegno che avrebbe dovuto fungere da garanzia per l'intermediazione commerciale e, successivamente, rapinato di vari gioielli per un valore totale di circa 50.000 euro.