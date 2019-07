Rapine ai danni di commercianti: 5 minorenni arrestati a Milano

Cinque minorenni, tutti tra i 15 e i 16 anni sono stati arrestati a Milano in un'operazione del commissariato di Lambrate. I ragazzini sono accusati di una serie di violente rapine ai danni di venditori ambulanti e gestori di minimarket. Per tutti e 5 e' stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e sono quindi destinati al penitenziario minorile Beccaria di Milano.