Razzismo, la mail della ditta ai fornitori: "Non mandate corrieri di colore"



Non mandateci trasportatori di colore, indiani, pakistani o simili". Questa la mail choc ai propri fornitori di un'azienda bresciana che ha chiesto espressamente di non avere a che fare con persone di queste etnie. Una mail diretta, che non lascia dubbi: "Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Societa', che non vengano piu' effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e/o pakistani, indiani o simili". Questo il testo inviato dall'azienda di lavorazione di metalli del Bresciano, la Chino Color Srl di Lumezzane, il 21 giugno scorso a tutti i suoi fornitori.



Il caso e' stato sollevato da "Il giornale di Brescia". Non solo. La mail va oltre: "Gli unici di nazionalita' estera che saranno accettati saranno quelli dei paesi dell'est, gli altri non saranno fatti entrare nella nostra azienda ne' tantomeno saranno scaricati". Il caso bresciano e' arrivato subito anche a Milano dove indignazione e' stata espressa dall'avvocata esperta in tematiche anti-discriminazione Cathy La Torre e dai Sentinelli di Milano.