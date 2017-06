Realtà aumentata, App, totem: la Scala di Milano diventa hi-tech

Teatro alla Scala di Milano

Realtà aumentata, App per smartphone, totem multimediali: il Teatro alla Scala di Milano diventa hi-tech. O quantomeno, il suo museo fa un bel balzo evolutivo dal punto di vista tecnologico. Sono state recentemente presentate le novità multimediali già disponibili per i visitatori del museo scaligero, il secondo più visitato della città con i suoi 250mila ingressi, l'80% dei quali dall'estero. Il tempio della lirica svelerà ora i suoi segreti attraverso visori e cuffie che immergeranno il visitatore in una virtuale ricostruzione della Milano Ottocentesca. C'è poi l'App, scaricabile grazie alla connessione wi-fi del foyer del teatro, con sei percorsi disponibili: Grand Tour; le 9 muse; i tesori del museo; celebrities; La Scala e Milano; storie e itinerari; su e giù per la Scala, dedicata ai bambini. Ed ancora, i sette totem multimediali, con monitor touch che rivelano tutti i segreti di dipinti, costumi, strumenti.