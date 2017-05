Reati ai danni di animali in forte aumento a Milano: i numeri

Reati contro gli animali

Nel bilancio di responsabilita' sociale della Procura di Milano si definisce un "fenomeno degno di menzione" quello "rappresentato dai reati in danno di animali, che hanno recentemente avuto un forte incremento a seguito dell'introduzione di norme sanzionatorie piu' gravi (circa 60 sopravvenienze)". "E' un reato - si legge nel documento che verra' illustrato questo pomeriggio nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano - che ha un forte impatto sull'opinione pubblica. Attualmente, all'interno del dipartimento, si sta lavorando ad un progetto volto ad individuare strutture di accoglienza con cui fare accordi per ottenere la custodia degli animali in termini meno onerosi". In seguito alla riforma che ha depenalizzato alcune fattispecie, si legge nel Bilancio, sono diminuiti invece reati fiscali, anche se non c'e' certezza di quanto.

La rilevazione statistica dell'Agenzia delle Entrate "relativamente ai reati di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/00 attesta su di una diminuzione del 50%", dopo che nel 2015, "nei primi mesi di applicazione della riforma", si era gia' registrata una diminuzione del 18%. Tuttavia,"nel 2016, questa tendenza - viene precisato nel documento - risulta accentuata: il sistema di registrazione Sicip la calcola nell'87% ma tale dato appare condizionato dai ritardi di iscrizione derivanti dalla difficolta' di inserimento dei dati dovuta alla grave carenza del personale dell'ufficio RegeWeb. Con l'introduzione del Portale, tale sofferenza tendera' ad essere superata". I dati forniti dalla Guardia di Finanza di Milano e dal portale Hermes "riducono il calo al 50% e sono allineati sulla rilevazione e, dunque appaiono piu' omogenei ed attendibili. Tali dati inducono preoccupazione dimostrando comunque una tendenziale e sostanziale depenalizzazione della materia e pongono numerosi interrogativi sugli esiti della manovra realizzata con la delega fiscale".