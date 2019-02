Reddito di cittadinanza, i Comuni si preparano al giorno X. Polemica navigator

Reddito di cittadinanza, i Comuni si preparano al giorno X. Polemica sui navigator

Reddito di cittadinanza: gli uffici dei servizi sociali e dell'anagrafe dei Comuni lombardi si preparano allo "tsunami" che potrebbe abbattersi a partire dal 6 marzo, quando i potenziali beneficiari potranno presentare le loro domande. Tramite Caf, Poste od il sito internet redditocittadinanza,gov.it, ma solo dopo aver messo in fila tutta la documentazione e le dichiarazioni necessarie per poter accedere alla misura. Si calcolano 650mila residenti lombardi candidabili, il 6% della popolazione. "Sarà un gioco dell'oca", teme il consigliere delegato al Lavoro di Città metropolitana Elena Buscemi parlando al quotidiano Il Giorno. E gli uffici comunali potrebbero andare in sofferenza.

Ma c'è anche il tema dei 650 navigator che dovrebbero essere assegnati ai 64 centri per l'impiego lombardi. "Il rischio - argomenta ancora Buscemi - è che siano figure scollegate dal nostro tessuto imprenditoriale quando noi da 15-20 anni abbiamo orientatori radicati sul territorio".