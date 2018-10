ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta il Nord. Lo dico chiaro e breve: dal giorno in cui arriverà il reddito di cittadinanza, il Nord si incazzerà e il Sud si siederà. E alla fine si riaprirà uno spazio politico anche per quei partiti che sono stati dati per morti (Pd e soprattutto Forza Italia). A domani