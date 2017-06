Referendum autonomia, Grimoldi (Lega): "Ridicole giravolte del Pd"

Paolo Grimoldi

Il segretario della Lega Lombardia Paolo Grimoldi sulla costituzione di un comitato di sindaci lombardi del Pd per il Sì al referendum sull'autonomia della Regione: "Sul referendum per l'autonomia del 22 ottobre il PD delle continue giravolte sta oltrepassando il ridicolo. La svolta dei sindaci PD che da soli hanno deciso di schierarsi a sostegno del SI deve aver proprio mandato in confusione i vertici lombardi e gli esponenti di spicco, dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che dopo aver cambiato posizione tre volte in tre mesi oggi dice che bisogna votare SI per poi svelare il bluff di Maroni (???) fino al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sostiene che bisogna appoggiare il SI per non lasciare questa battaglia politica solo alla Lega. Comprendiamo l'imbarazzo del Pd, che in consiglio regionale aveva votato contro la proposta di referendum nel 2015 e che nel dicembre 2016 era ufficialmente schierato a favore di una riforma costituzionale centralista che avrebbe tolto poteri alla Regioni andando nella direzione opposta all'autonomia, ma a questo punto non farebbero prima a tacere? Gli elettori lombardi del PD vogliono maggiore autonomia, gli amministratori locali del PD vogliono maggiore autonomia, non basta questo a sostenere il SI?"