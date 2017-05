Referendum Lombardia, M5S: "Maroni ha perso due anni e bada a suoi interessi"

Dario Violi

Con una nota, i Cinque Stelle di Regione Lombardia commentano la convocazione del referendum sull'autonomia indetto da Roberto Maroni per il prossimo 22 ottobre: "Maroni ha perso due anni e ha convocato il referendum proprio il 22 ottobre con il rischio concreto che la consultazione salti o sia posticipata per le elezioni nazionali di cui si parla insistentemente in questi giorni. Il nostro quesito referendario sull'autonomia della Lombardia merita un'attenzione non strumentale, il referendum è dei cittadini e non di Maroni. Per il M5S autonomia significa maggiori competenze e risorse per investire nella ricerca scientifica e tecnologica, per il sostegno delle nostre imprese e per l’istruzione. Su questi temi i partiti hanno miseramente fallito e, ancora una volta Maroni antepone il proprio interesse e quello della Lega a quello dei lombardi. Esattamente come il PD che con Gori e Martina millanta inesistenti aperture del Governo a trattare con la nostra regione per restituirci quell'autonomia che sarebbe motore di rilancio e sviluppo. Forse si sono dimenticati che il loro referendum di dicembre voleva asfaltare le regioni e centralizzare il sistema Italia.Una maggiore autonomia darebbe la possibilità di rilancio economico e sociale al nostro territorio. Maroni la smetta con la propaganda, se la Lombardia non ha l'autonomia è sopratutto per colpa sua e delle sue sparate che fino ad ora non hanno dato nessun beneficio", così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia".