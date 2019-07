Donne al top: Trieste premia Sara Gama, la Juve rinnova con Bonansea e Girelli

di Lorenzo Zacchetti

Dopo lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione e soprattutto dopo lo straordinario mondiale che ha infiammato l'Italia di passione per il calcio femminile, Sara Gama, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli sono state premiate per i loro risultati.

La Juventus ha rinnovato per altre due stagioni il contratto delle attaccanti Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, che nello scorso campionato hanno segnato 13 gol a testa (ma la miglior realizzatrice bianconera è stata Eniola Aluko con 14 reti).

Tifosa della Juve fin da bambina, Barbara Bonansea è cresciuta nel Torino, per poi esplodere nel Brescia, club da quale i bianconeri hanno acquistato sia lei che Cristiana Girelli e Sara Gama. Dopo lo straordinario mondiale in Francia, Barbara Bonansea è stata corteggiata dall'Olympique Lione, vincitore delle ultime quattro edizioni della Champions League, ma ha scelto di rimanere a Torino.

Importante riconoscimento anche per Sara Gama, capitana sia della Juventus che della nazionale azzurra. Per le sue imprese al mondiale, ha ricevuto il Sigillo Trecentesco, benemerenza che la città di Trieste assegna ai propri cittadini che si sono particolarmente distinti nei rispettivi campi.

Sara Gama è nata a Trieste nel 1989, da madre triestina e padre congolese. L'assegnazione dell'onorificenza è stata proposta dalla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia ed avallata dalla giunta di centrodestra che sostiene il sindaco Roberto Dipiazza, presente alla cerimonia insiem all’assessore allo sport Giorgio Rossi e all’assessore alla comunicazione e impianti sportivi Lorenzo Giorgi.

Un premio importante, anche in risposta agli ignobili insulti ricevuti da Gama sui social network per il colore della sua pelle, compresi i post razzisti di chi ne contestava il ruolo di guida della nazionale italiana.

“Sono onoratissima di ricevere questo importante riconoscimento dalla mia città – ha detto la difensora – tengo molto ad essa e alle mie radici, sono loro che mi mandano avanti e che mi dicono chi sono e dove voglio andare. Qui è dove è cominciato tutto, qui è dove ho iniziato a dare i primi calci ad un pallone. Porto sempre con me la Triestinità e le mie compagne di squadra lo sanno bene. Quando mi arrabbio, nello spogliatoio, parlo sempre in triestino”

Ovviamente, la capitana della nazionale ha parlando anche della situazione del calcio femminile in Italia: “Non possiamo pensare che dopo un mese dal mondiale i problemi siano risolti, vogliamo però un percorso perché anche il calcio femminile diventi uno sport professionistico. Serve un cambiamento complessivo del sistema sportivo. Per quanto riguarda il calcio femminile non è una questione legata agli stipendi, ma ai diritti come l’assicurazione e la maternità”



Nei prossimi mesi, a Sara Gama, verrà dedicato un murales, raffigurante la sua effige, sulle pareti dello stadio di Trieste, accanto a quello dei mostri sacri del calcio locale come l’indimenticabile Nereo Rocco.