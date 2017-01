Regionali 2018, Alfieri (Pd): "A disposizione. Primarie? Decidiamo il 30"

Alessandro Alfieri

Elezioni regionali 2018, il segretario lombardo del Pd Alessandro Alfieri dà la propria disponibilità a candidarsi: "Tempi e modalità il 30 gennaio"

Elezioni regionali 2018, il Pd lombardo deciderà il 30 gennaio modalità e tempi per la scelta del candidato. Ad annunciarlo è il segretario regionale Alessandro Alfieri, peraltro uno dei più quotati contendenti. In una intervista al Corriere, Alfieri afferma: "Bisogna scegliere entro l'estate. In contemporanea o subito dopo le elezioni politiche". Riferimento alle parole del segretario nazionale Matteo Renzi, che auspica il voto a giugno, e risposta indiretta a quanto affermato dal sindaco di Milano Beppe Sala, che invece vorrebbe si andasse alle urne solo nel 2018. Tornando alla Regione, Alfieri si dice favorevole alle primarie: "Il Pd sceglie un candidato il cui consenso viene poi confermato dalla coalizione". Ma a decidere la modalità sarò la direzione regionale. Alfieri si dice dunque "disponibile" a candidarsi: "Trovereri la corsa a governatore una sfida affascinante". Ma la concorrenza, tra Maurizio Martina, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, è nutrita ed agguerrita: "Abbiamo l'imbarazzo della scelta e ci sono tutti gli elementi per scegliere la strada migliore per vincere".