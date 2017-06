Regionali difficili per gli ex Ncd. Proposta modifica alla legge elettorale

di Fabio Massa



Comunque vada, sarà durissima. Chi si sta preoccupando non poco, in vista delle prossime regionali, pare che sia il gruppo di Lombardia Popolare, ovvero gli ex Ncd, ovvero una parte degli ex Formigoniani che adesso sono anche ex Alfaniani. La linea di rottura, sull'asse Milano-Roma, ormai è evidente. Alfano da una parte, i moderati lombardi con in testa Colucci e Cattaneo, rispettivamente coordinatore del partito in Lombardia e presidente del consiglio regionale lombardo, dall'altra. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, tuttavia, Lombardia popolare ha un problema, e pure bello grosso. Il problema si chiama "urne". L'ultima volta, nel 2013, reduci dall'ultima esperienza formigoniana (chiusasi con le dimissioni della Lega Nord che fecero cadere la Regione), gli allora Ncd correvano nel vasto contenitore di Forza Italia, che il 24 febbraio totalizzò il 16,73 per cento, risultando la forza di maggioranza, "surclassando" la Lega Nord (che sfiorò il 13%, per la precisione il 12,96%) e la Lista Maroni (10,23%). A completare il quadro ci fu la candidatura di Gabriele Albertini, che tra Lombardia Civica e Udc arrivò a quota 4,05 per cento. Poi ci fu la scissione, e tra rimpasti, uscite, dimissioni e altro oggi il gruppo Lombardia Popolare conta sei consiglieri: Angelo Capelli, Raffaele Cattaneo, Alessandro Colucci, Luca Del Gobbo, Mauro Parolini e Mauro Piazza. Quest'ultimo si è fatto promotore di Stefano Parisi, che tuttavia ancora non si sa se concorrerà alle prossime elezioni regionali. Di Alessandro Colucci si diceva sarebbe andato a Roma, ma le incognite sugli sbarramenti e la legge elettorale rendono il possibile viaggio assolutamente incerto. Per gli altri, vale il gioco della sedia. Nel senso che secondo le rilevazioni attuali, in base alla forza elettorale, Lombardia Popolare potrebbe aspirare ad ottenere due posti sicuri. Forse tre. I due a scattare sicuramente dovrebbero essere il seggio di Milano e quello di Brescia. Su Milano, se davvero Colucci andrà a Roma, dovrebbe essere certo Luca Del Gobbo, che nel magentino e nell'abbiatense ha un enorme consenso. Su Brescia, il più forte è sicuramente Mauro Parolini. Entrambi sono assessori. Il terzo seggio potrebbe scattare a Varese, ma non è affatto certo. Qui ci sarebbe Raffaele Cattaneo. Tuttavia le incertezze sono molte. Per questo pare che nei giorni scorsi sia girata la voce che gli ex Ncd avrebbero voluto, nel pacchetto di modifiche alla legge elettorale che vanno approvate per garantire la rappresentanza di genere, anche una ridefinizione dei collegi. Proposta che pare però sia stata rispedita seccamente al mittente.



