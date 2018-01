Regionali, fissata la data. Election day il 4 marzo



Accorpamento di Regionali e Politiche in Lombardia. L'ufficializzazione verrà firmata dal prefetto, ma a questo punto è chiaro che si voterà anche per il Pirellone domenica 4 marzo.



Venerdi il Prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, dovrebbe sciogliere il Consiglio regionale lombardo fissando di conseguenza la data delle urne che, come detto, dovrebbe corrispondere a quella delle elezioni politiche.

Regionali, fissata la data: i candidati



Per la presidenza della Regione a oggi sono tre i candidati: Roberto Maroni per la riconferma con il centrodestra, Giorgio Gori per il centrosinistra e Dario Violi per il Movimento 5 stelle.