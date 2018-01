Giorgio Gori

Regionali, Gori: non cerco voti Lega ma di indecisi



"E' fondamentale che una parte di coloro che cinque anni fa voto' per Maroni questa volta voti per me". E' quanto ha sostenuto Giorgio Gori, intervistato dal 'Giorno'. Il candidato democratico alla presidenza della Regione Lombardia ha comunque chiarito che il suo obiettivo non e' cercare i voti della Lega Nord e della destra, ma quelli dell'elettorato "moderato".



"I sondaggi che leggo lasciano un po' il tempo che trovano - ha premesso -. Noi abbiamo fatto un'indagine molto seria che riguarda gli indecisi, che sono piu' di un milione in Lombardia: e' li' che si gioca la partita, credo che sia molto importante". Gori ha poi rivendicato di aver inserito temi di "sinistra" nel suo programma elettorale. "Se mi sentono" gli elettori di 'liberi e uguali', "non hanno bisogno di appelli: dall'altra parte c'e' un signore che parla di 'razza bianca'", ha affermato con riferimento al candidato di centrodestra, il leghista Attilio Fontana. Nella coalizione che mi sostiene, ha garantito, "c'e' un sacco di gente di sinistra che concretamente immagina un cambiamento forte" in Regione "e che io vedo necessario soprattutto nei confronti delle persone piu' fragili".