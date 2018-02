Roberto Maroni

Regionali Lombardia 2018, Maroni: "A disposizione di Fontana"



Roberto Maroni ha confermato che contribuira' alla campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia. "Fontana ogni tanto lo sento, non c'e' nessun problema. Io sono a disposizione, ma voglio che sia lui a farsi vedere e a farsi sentire sul territorio", ha affermato il governatore lombardo che ha rinunciato a correre per un secondo mandato. Durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, Maroni ha poi anticipato che il 14 febbraio, nel giorno dell'anniversario dell'entrata in vigore della riforma Biagi, sara' proiettato nella sala a lui dedicata 2003 il nuovo docufilm su Marco Biagi. "Abbiamo iniziato la legislatura intitolandogli quella sala il 19 marzo 2013, anniversario del suo assassinio, concludo idealmente la legislatura con un omaggio a una grande persone e amico nel giorno in cui entrava in vigore la sua riforma", ha detto.

Autonomia Regione Lombardia, MAroni: "Accordo con Gentiloni entro fine mese"



"Io e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni penso firmeremo l'accordo" sull'autonomia "entro fine mese, lasciando il compito a chi verra' dopo di chiudere la trattativa". E' quanto ha sostenuto Roberto Maroni, parlando, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, del testo di pre-intesa "tra governo e Regione Lombardia per l'attuazione del sistema autonomia". "Ho sentito il mio collega e amico Luca Zaia, anche lui ha ricevuto un testo dal governo, lo vedro' nei prossimi giorni perche' voglio definire posizione comune", ha aggiunto il governatore lombardo. "Sono 15 pagine, le stiamo valutando, ci sono modifiche che chiederemo. I quattro punti che avevamo proposto sono stati accolti, servono alcune precisazioni per evitare fregature, soprattutto per quanto riguarda le risorse, deve essere precisato per esempio che i fabbisogni standard devono essere calcolati a livello nazionali e non lombardo. Voglio chiudere entro questa settimana", ha concluso.

Lega, Maroni: "Spero non venga schiacciata su posizioni di destra radicale"



Vedo una Lega che ha l'ambizione di diventare un partito nazionale. Ricordo le origini delle Lega quando Bossi diceva che la Lega non era ne' di destra ne' di sinistra ma del Nord. Ma quella era la Lega Nord, adesso e' una cosa diversa. Mi auguro non venga schiacciata su posizioni di destra radicale". Cosi' Roberto Maroni, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. A chi gli chiedeva se vede la Lega come un Movimento di destra, il governatore lombardo ha risposto di "no". "Gia' c'e' stato il rischio che fosse identificata con un movimento lepenista, ma un movimento lepenista non c'e' piu', lo ha detto anche la Le Pen - ha poi aggiunto -. Comunque sia resta una Lega che esprime una classe dirigente capace di governare. E se, come mi auguro il centrodestra prendera' la maggioranza assoluta, avremo ministri Lega e magari anche il presidente Consiglio che sapranno continuare l'esperienza di buon governo della Lega". "Destra e sinistra sono categorie facilmente superabili dal buonsenso", ha concluso.