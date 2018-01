Regionali Lombardia, Bussolati capolista. Rozza si candida

Pietro Bussolati

La Direzione metropolitana di ieri, venerdì 19 gennaio, ha approvato la proposta di candidati nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali, che sarà integrata da quattro nomi indicati dal partito regionale. Su proposta del segretario regionale Alessandro Alfieri, il segretario metropolitano Pietro Bussolati sarà capolista, portando nella sfida per la Lombardia il grande impegno di mobilitazione e presenza sul territorio svolto dal partito metropolitano in questi anni. Per il periodo elettorale Paolo Razzano, coordinatore della segreteria, assumerà la funzione di segretario reggente.

Questa la lista dei candidati PD alle elezioni regionali. Uomini: Stefano Bassi, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Gabriele Colombo, Alberto Fulgione, Alessandro Giungi, Fabio Pizzul, Roberto Sanna, Alfredo Zini, Dieng Pap, Charles Niramjan Modarage Donne: Paola Bocci, Lorena Croatto, Anna De Censi, Kaoter El Bouhmi, Nadira Haraigue, Isabella Ippolito, Piera Mercedes Landoni, Simona Piccolo, Lucia Rocca, Carmela Rozza, Marisa Sestagalli