Regionali Lombardia, CasaPound presenta il suo candidato: è Angela De Rosa

Lombardia: CasaPound presenta candidato, è Angela De Rosa

Anche CasaPound, senza stringere alleanze, intende presentare un candidato presidente alla Regione Lombardia. E' Angela De Rosa, 44 anni, la portavoce milanese del movimento di destra, gia' consigliera comunale e assessore a Novate Milanese. La raccolta firme per presentare le liste e' ancora in corso, sarebbe "all'80%".

"Non vogliamo delegare a nessuno i nostri temi - ha detto De Rosa durante la presentazione alla stampa all'hotel Admiral di Milano, insieme ai leader nazionali Gianluca Iannone e Marco Clemente -, che sono la difesa dell'Italia e degli italiani. Il nostro slogan e' 'prima gli italiani', perche' c'e' un'elevata discriminazione verso gli italiani. E la Lombardia e' diventata uno dei centri di accoglienza piu' grandi d'Europa". Priorita' per CasaPound, "dirottare i milioni di euro per l'accoglienza alle politiche sociali", per la casa, il diritto allo studio, il sostegno alla natalita'. Secondo De Rosa, Salvini e Berlusconi "non sono credibili, hanno avuto la loro occasione e hanno fallito, anche negli ultimi cinque anni in Regione Lombardia, che sono stati gli anni piu' piatti".