Regionali Lombardia, ecco il programma completo di Fontana

Attilio Fontana

Regionali Lombardia, Fontana: "Gori insulta perché è nervoso"

"Io ho problema del debito iniziale: non sono conosciuto come avrei potuto se avessi iniziato campagna elettorale prima; sono stato catapultato nell'ultimo mese e mezzo. Giorgio Gori mi sta facendo una serie di insulti indiretti e di auguri che mi gratificano, evidentemente e' piu' nervoso di me. Io sono tranquillissimo". Cosi' il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, risponde all'avversario democratico che aveva sottolineato come, pur davanti sulle intenzioni di voto, Fontana sia indietro nei sondaggi per conoscibilita' del candidato. "Non so se Gori viva in una sua realta' particolare a me sembra di essere in giro a parlare con la gente, con le associazioni. Parlero' anche con Gori ma credo sia piu' importante parlare con i cittadini. I sondaggi non mi rendono tranquillo e non mi angosciano, non li guardo", ha sostenuto. "La percentuale di indecisi e' molto alta. L'augurio che faccio e' che vadano a votare e lo dico a prescindere dai miei interessi, per la partecipazione", ha concluso.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DI FONTANA