Regionali Lombardia, ecco la lista XGori Insieme

Giorgio Gori

Regionali Lombardia, presentata la lista XGori Insieme



Presentata nella serata di martedì 16 gennaio a Milano la lista XGori Insieme, che sostiene Giorgio Gori alla corsa per le Regionali in Lombardia e raggruppa le formazioni territoriali del Partito Socialista, Area Civica e Verdi. "Un pezzo per volta si compone una coalizione molto ampia. Nei prossimi giorni sara' presentata anche la lista di Campo progressista. C'e' una rosa di formazioni progressiste a cui si aggiungono le liste civiche, ci rendono aperti e accomunati dallo stesso programma" ha commentato con i giornalisti il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia arrivando all'evento. Giorgio Gori pero' non ha mancato di sottolineare che "a maggior ragione risultera' l'assenza di Liberi e Uguali". Tuttavia "non manchera' certamente il supporto dei loro elettori. Ne sono sicuro" ha affermato.

Soddisfatto anche Riccardo Nencini, viceministro e leader del Psi: "Il nostro impegno al fianco di Gori e' una conferma, con una differenza rispetto al passato: la candidatura di Fontana e' abbordabile" ha auspicato a margine dell'evento. "La prima di Fontana, come si dice nel cinema, non e' stata proprio buona" ha sottolineato, riferendosi all'uscita del candidato del centrodestra in Lombardia, che ha parlato di "razza bianca in pericolo". "Ho il timore che la Lega alzi il tiro a Milano e in Lombardia perche' i dati che abbiamo sui migranti cominciano a essere buoni", ha puntualizzato Nencini. "Da 180 mila sbarchi nel 2016 si e' scesi a 120 mila nel 2017, quindi ci sara' il tentativo 'razza bianca' e dintorni che potrebbe imperversare durante la campagna elettorale. Brutta cosa" ha chiosato.

All'unita' e alla vittoria puntano anche i Verdi: "Sara' una campagna elettorale impegnativa" ha fatto presente l'ex parlamentare e presidente della federazione dei Verdi, Angelo Bonelli. Si tratta pero' di un impegno "importante alla luce del fatto che non solo gli elettorali lombardi sanno quale sia l'alternativa, ossia questo Fontana che usa la Costituzione e nemmeno la conosce". "Ricompattare un fronte democratico in Lombardia" l'obiettivo. Invece, spiace "che la sinistra non abbia capito l'emergenza che sta vivendo la Lombardia, che sara' la punta d'ariete per uno sfondamento nel paese per rompere quel fronte". "Avere presidente della Regione chi parla di razza in maniera discriminatoria o avere Matteo Salvini Ministro degli Interni penso che sia una deriva politica che il Paese deve impedire" e' l'appello di Bonelli.

Gori su Fontana e la "razza bianca": "Lapsus freudiano, lo pensa davvero"



Giorgio Gori si è soffermato a commentare alcuni dei temi politicamente più caldi delle ultime ore. Così sulle frasi di Attilio Fontana a proposito della "razza bianca": "Se e' stato un lapsus, e' stato un lapsus freudiano: probabilmente lo pensa davvero". "Fontana non ha colto il senso dell'articolo 3 della Costituzione che dice di passare sopra le differenze e non di evidenziarle, mettendo le une contro le altre". Questa uscita "smentisce l'idea di un candidato moderato" secondo il sindaco di Bergamo, che ha ricordato come "ogni volta che apre bocca su questi temi, come in passato sui diritti civili, esprime opinioni molto estreme". "Tutto questo non corrisponde al sentimento medio dei cittadini di questa regione. Ma soprattutto accredita una cosa non vera parlando di invasione" ha quindi dichiarato Gori: "I numeri lo smentiscono, l'immigrazione e' un tema delicato e di cio' la Regione si e' disinteressata lasciandola ai sindaci". Chi si candida "deve dire come fara' per risolvere il problema, non enfatizzandolo e non montando l'odio" ha concluso il candidato del centrosinistra a Palazzo Lombardia, conversando con i giornalisti a margine della presentazione della Lista "XGori Insieme" a suo sostegno.

Gori: "Onore avere Bonino e Radicali al mio fianco"



Sull'accordo con la lista +Europa: "E' un grande onore avere Emma Bonino e i Radicali al mio fianco: sono molto contento di questo accordo". Lo ha affermato Giorgio Gori. "La storia di Emma Bonino parla da sola, ha sottolineato. E' veramente incredibile quello che sono riusciti a dire oggi sul suo conto" ha commentato, rispetto alle dichiarazioni dell'opposizione sulla leader del partito Radicale. Alla formazione invece Gori ha "promesso di raccogliere le firme per la loro proposta di legge".

Gori su Sala: "Ha la mia solidarietà personale da sindaco"



Una riflessione da parte di Gori anche sull'inchiesta Expo che vede coinvolto anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "Mi sembra che sia una sequenza di atti giudiziari che vanno rispettati ma sollecitano anche la solidarieta' personale e da sindaco". "L'abuso d'ufficio per un sindaco e' una cosa molto facile in cui incorrere", vista la "giungla di norme con la quale siamo chiamati a misurarci", ha ricordato, commentando con i giornalisti il rinvio a giudizio del primo cittadino milanese a margine di un evento di campagna elettorale. "Sono sicuro che avra' modo di chiarire la sua totale estraneita' a qualunque addebito", ha concluso Gori.