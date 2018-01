Regionali Lombardia, Fontana: "Espellerò 100mila clandestini dalla Lombardia"

Attilio Fontana

Regionali Lombardia, Fontana: "Lista civica? Tutto sotto controllo"



Attilio Fontana, candidato governatore di Regione Lombardia per il centrodestra, dispensa serenità sul futuro della lista civica "Maroni presidente", che dovrebbe trasformarsi in "Fontana Presidente", dopo che la consigliera regionale Lara Magoni ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d'Italia: "Credo siano fibrillazioni che precedono il deposito delle liste: mi sembra che la cosa sia assolutamente sotto controllo".

"La frase sulla razza bianca? Infelice ma... sono salito nei consensi"



Fontana è tornato a parlare di immigrazione, a partire da un nuovo commento sulla sua ormai celebre frase relativa alla "razza bianca", espressione che intervistato da Libero ha nuovamente definito "infelice". "Ma - ha aggiunto - ascoltando tutta la frase si capiva che il mio non era un discorso razzista ma logico. Tant'e' che, dopo, nei sondaggi sono salito e piu' di una persona mi ha fermato per strada per spronarmi ad andare avanti e non mollare.Quello scivolone ha fatto si' che il mio ragionamento venisse compreso immediatamente da tutti. E poi c'e' da ammettere che ha risolto in un secondo il problema di farmi conoscere".

Fontana: "Espellerò 100mila clandestini dalla Lombardia"

"La mia posizione" sull'immigrazione - ha proseguito Fontana - e' razionale. Ci sono un miliardo di persone che vogliono venire in Europa, non possiamo permetterci di accoglierle. Un governo serio deve porsi il problema, denunciarlo e trovare una soluzione, non accoglierli senza avere le case dove metterli e un lavoro da garantire". Se saro' eletto la prima cosa che farà e' espellere i centomila clandestini che ci sono in Lombardia: persone abbandonate a loro stesse che costituiscono un enorme problema sociale e di sicurezza.

Fontana: "Io grande amico dello Stato ebraico"



"Ringrazio l'amico Raffaele Besso per avermi invitato ad assistere a questo evento che ricorda la Shoah. La memoria di quanto e' successo deve essere e deve restare patrimonio di tutti. Mi impegnero' contro ogni forma di negazionismo della Shoah, di qualunque matrice: a riguardo non posso dimenticare la lotta per la liberta' e la democrazia dei 5mila volontari della Brigata Ebraica durante la Seconda guerra mondiale. Un'opera che Israele oggi orgogliosamente continua, difendendosi dai totalitarismi islamisti che vorrebbero annientarla". E' quanto scrive il candidato di centrodestra alla presidenza della regione Lombardia, Attilio Fontana, che stamane ha partecipato al teatro Dal Verme di Milano all'evento 'Che non abbiano mai fine - la memoria ebraica tra musica e concerti'. "Lo Stato ebraico trovera' sempre in me un appassionato difensore, senza alcuna accondiscendenza verso chi cerca di delegittimare questa vera democrazia in Medio Oriente. Come nessuna giustificazione hanno quelli che organizzano manifestazioni di piazza contro Israele dove vengono evocati lo sterminio degli ebrei in arabo, come accaduto il 9 dicembre a Milano, manifestazioni su cui non c'e' mai stata una netta parola di condanna da parte della sinistra milanese".