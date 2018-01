Attilio Fontana

Regionali Lombardia, Fontana: "Migranti, attuale accoglienza è follia"



Il governo dovrebbe presentare un progetto sui migranti indicando il numero di quanti ammessi a entrare nel nostro paese. Lo ha affermato Attilio Fontana, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia, intervistato da Radio Rtl 102.5. "Qualunque sia il governo pretenderei che si organizzasse, nel senso che presentasse un progetto, ci dicesse come, dove e quanti immigrati intende far entrare - ha detto - io credo che la cosa piu' sbagliata sia lasciare che chiunque possa entrare senza un controllo, senza un progettazione che ci dica che lavoro faranno, che scuola faranno, dove vivranno, che servizi sociali potranno assisterli. Cosi' e' una follia che ritengo pericolosa per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. Bisogna conoscere il programma che il Governo ritiene di applicare a tutto il territorio nazionale, declinandolo poi sul nostro territorio". Quanto all'uso del termine 'razza bianca', precisa ancora "ho detto che il nostro popolo rischia di essere sommerso, ho usato un termine sbagliato e lo riconosco".



Fontana: "Razza bianca, espressione sbagliata e me ne dolgo"



"Ho usato un'espressione sbagliata e di questo mi dolgo". Lo ha affermato Fontana, tornando sull'uso del termine 'razza bianca'. "Partiamo dal presupposto che sicuramente ho usato un'espressione infelice e sbagliata - ha spiegato - questo l'ho detto nell'immediato e lo ribadisco in questa sede. Il merito pero' deve essere oggetto di attenzione. Io credo che questa immigrazione incontrollata rischi di creare dei grossi problemi al futuro del nostro Paese, questo e' il significato di quello che volevo dire. Ho usato un'espressione sbagliata e di questo mi dolgo".