Attilio Fontana

Regionali Lombardia, Fontana: "Moratoria sull'arrivo di nuovi profughi"



"Uno dei miei primi impegni da governatore lombardo sara' chiedere un tavolo, a Roma, al ministro degli Interni, per ottenere una moratoria di almeno un anno sull'invio di nuovi richiedenti asilo". E' quanto assicura il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "La Lombardia ha gia' dato tanto, in questi ultimi quattro anni, e in questi giorni le Prefetture lombarde stanno pubblicando sui loro siti ufficiali i bandi per le gare per l'accoglienza dei nuovi immigrati richiedenti asilo da accogliere in Lombardia", scrive il leghista, in una nota. "Bandi da decine di milioni di euro, per migliaia di immigrati in ogni territorio provinciale: questo e' l'ultimo giro, dal prossimo i nostri numeri devono calare e a Roma dovranno capire e accogliere questa nostra richiesta".



"Girando il territorio lombardo in queste settimane ho avuto la conferma dell'impatto problematico avuto dalle decine di migliaia di immigrati richiedenti asilo (peraltro quasi tutti africani, ma non mi risultano guerre in corso in Nigeria, Guinea, Gambia, Senegal, Costa d'Avorio) catapultati dal Viminale in Lombardia, spesso in piccoli comuni non attrezzati o bypassati da privati che li hanno presi in gestione tramite le Prefetture scavalcando le amministrazioni comunali - sostiene -. Un problema che avevo gia' sollevato quando ero presidente dell'Anci Lombardia e che oggi ritrovo ulteriormente aumentato: la Lombardia ospita il 14% del totale dei quasi 200mila richiedenti asilo presenti in Italia. Sono troppi, considerando anche la presenza sul territorio lombardo di circa centomila clandestini che il Governo in questi anni non ha provveduto ad espellere pur trattandosi di irregolari.