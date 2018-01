Regionali Lombardia, Fontana: "Sono leghista ma non userò più la parola razza"

Attilio Fontana

Lombardia: Fontana, sono leghista ma non usero' piu' parola razza

"Non sono mai stato ne' xenofobo ne' razzista. Infatti, benche' io sia orgogliosamente leghista da sempre, nessuno mi ha mai insultato ne' tantomeno denunciato per questo" ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana in una intervista al quotidiano La Stampa, dopo aver chiarito piu' volte, anche ieri in radio di aver "usato un'espressione sbagliata" sulla 'razza bianca' da difendere dall'immigrazione. Detto questo, il problema dei migranti va affrontato.

"Sull'immigrazione, il paradosso e' che le scelte vengono fatte a livello nazionale, ma poi la gestione dei migranti e' un problema locale... "Per questo credo che non si possa continuare a vivere nell'emergenza. Il problema dell'immigrazione e' strutturale e si risolve solo con interventi sui luoghi di partenza". "Io avro' certamente detto una stupidata sulla razza - precisa Fontana - ma altrettanto stupido e' dire che l'accoglienza va bene cosi' com'e'. Lo dico da ex sindaco. Chi conosce il problema sa che non possiamo andare avanti cosi'". Quanto alla campagna elettorale il candidato Fontana sa bene che "se il candidato fosse stato Roberto Maroni, avrebbe potuto fare la campagna in pantofole. Visto che sono io, devo mettere le scarpe da ginnastica e pedalare". Confessi: la sparata sulla razza era rivolta all'elettorato leghista piu' puro e duro che la considera troppo moderato. "No - replica Fontana nell'intervista a La Stampa -. Non farei mai una speculazione di questo tipo. Quella frase e' stata un errore. Non la ripeterei nemmeno per diventare presidente della Repubblica". Quale e' la prima cosa che farebbe da governatore? "Mi impegnerei per aumentare i posti gratis negli asili nido prima del nuovo anno scolastico. Ce ne sono molti, ma non abbastanza. Se vogliamo che si facciano piu' figli, bisogna dare alle mamme un aiuto concreto per crescerli".