Regionali Lombardia, Gentiloni con Gori a Milano su periferie il 20 febbraio

Regionali Lombardia: Gentiloni con Gori a Milano su periferie, il 20/2

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sara' a Milano il prossimo 20 febbraio, per partecipare a un incontro sulle periferie, insieme al candidato presidente della Lombardia Giorgio Gori, a don Gino Rigoldi, fondatore di Comunita' Nuova, sacerdote che ha dedicato la sua vita a tante persone in difficolta', e al Presidente del Municipio 6 Santo Minniti. L'appuntamento e' al Teatro di Milano, via Fezzan 11, alle 17.

"Le periferie sono al centro della campagna elettorale in Lombardia" - spiega il segretario metropolitano reggente del PD, Paolo Razzano. Perche' la nostra Regione non e' fatta solo di eccellenze da valorizzare, ma anche di periferie che chiedono ascolto e attenzione: quelle che Giorgio Gori sta dedicando nel suo viaggio in Lombardia. C'e' bisogno di welfare, investimenti, cultura. C'e' bisogno di politiche coraggiose - conclude Razzano - sulla scia del "Bando Periferie" promosso dai governi del Partito Democratico, che ha finanziato 120 progetti in tutta Italia per 3,8 miliardi di euro".