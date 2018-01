Foto La Presse

Regionali Lombardia, Gori: "Fontana sfugge ai confronti"

"Attilio Fontana sfugge ai confronti, televisivi e non. Se e' convinto dei suoi argomenti perche' non si misura in campo aperto?". Se lo chiede in un post su Facebook il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, Giorgio Gori, aggiungendo l'hashtag #fontanascappa. "E' successo con alcune associazioni che ci avevano proposto il faccia a faccia - spiega, rivolgendosi all'avversario leghista Attilio Fontana - e allo stesso modo con testate televisive e della carta stampata. Ieri di nuovo con 'Il Foglio'". "Credo sia interesse dei lombardi verificare la preparazione e conoscere le proposte di chi si candida a diventare presidente della Regione, e poter misurare i candidati attraverso il confronto diretto. Fontana invece si sottrae. Pensa di poter vivere di rendita, sfruttando il traino del voto politico?", domanda ancora Gori. E aggiunge: "Io dico che si sbaglia: non se la cavera' con qualche slogan preso a prestito da Matteo Salvini. Per la Regione i cittadini scelgono direttamente il candidato, e giustamente si aspettano che sia all'altezza del ruolo e in grado di affrontare il contraddittorio".