Regionali Lombardia: Gori fotografa Fontana, 'Allora esiste!'

Uno 'scatto' rubato ad Attilio Fontana e poi pubblicato su Twitter con il titolo 'Allora esiste!'. Giorgio Gori, candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, usa l'arma dell'ironia per tornare ad attaccare il suo sfidante del centrodestra sul tema dei confronti diretti.

Incontro pubblico tra Gori e Fontana

I due si sono incrociati pubblicamente per la prima volta questa mattina negli studi Rai di Milano, per registrare una tribuna politica che andra' in onda nel primo pomeriggio. Nel 'mezzo selfie' di Gori, l'ex sindaco di Varese appare di profilo sullo sfondo, ignaro di essere fotografato.