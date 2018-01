Regionali Lombardia, Gori: LeU tafazziano, obiettivo far perdere Pd

Elezioni Lombardia, Gori: LeU tafazziano, obiettivo far perdere Pd



"Io credo che ci sia un calcolo da parte di Liberi e Uguali con l'obiettivo di far perdere il Pd": ne e' convinto Giorgio Gori, candidato presidente della Lombardia per il centrosinistra, che su Rtl 102.5 e' tornato a commentare il mancato accordo per cui si sono mossi "mari e monti" e sono scesi in campo "anche Prodi e Veltroni". "Io - ha sottolineato - rappresento uno schieramento molto piu' ampio in cui ha un ruolo molto importante Campo progressista di Giuliano Pisapia e credo sia un ragionamento un po' tafazziano, se non capiamo che e' in ballo il governo di una regione importante come la Lombardia e che l'alternativa sono altri cinque anni di governo della Lega tra l'altro impersonata da Attilio Fontana, che si e' espresso in modo molto discutibile citando la razza bianca".





"Non funziona cosi'. In Lombardia pochi mesi fa nel centrosinistra si e' riusciti a perdere Monza, Legnano, Sesto San Giovanni. Eravamo insieme, ma ha vinto la destra perche' c'e' un pezzo di elettorato di sinistra che non ne vuole sapere. Gori deve pensare che il Pd ci pensa da solo a farsi sconfiggere, sono loro i tafazziani". Lo ha detto l'ex-segretario Pd ed esponente di Leu Pierluigi Bersani a "Circo Massimo" su Radio Capital, rispondendo a chi accusa Leu di aver deciso di far perdere il candidato del Pd alla regione Lombardia Giorgo Gori, presentando un proprio candidato.