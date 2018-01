Regionali Lombardia, Gori: "No di LeU per me a Mediaset e Renzi a Milano"

Lombardia, Gori: "No di LeU perche' Renzi si candida a Milano?"

"Mi hanno rimproverato di aver lavorato a Mediaset, ci ho lavorato fino al 2001, parliamo di una storia che e' finita 16 anni fa e di cui sono molto fiero". Lo ha detto il candidato Governatore della Lombardia per il centrosinistra, Giorgio Gori, parlando delle ragioni del mancato accordo con Liberi e Uguali per le regionali lombarde nel corso della trasmissione Mattino Cinque su Canale 5. Secondo Gori, un altro dei possibili motivi per cui LeU ha detto no all'alleanza in Lombardia e' che "forse il segretario del Pd Matteo Renzi si candidera' nel collegio Milano".

Lombardia: Gori, Regione deve confrontarsi con l'Europa

"La Lombardia non e' tutto l'oro che luccica che ci viene raccontato (dal centrodestra, ndr). E' una regione in cui si vive mediamente meglio che in altre Regioni d'Italia. Ma io non credo che il confronto si debba fare con le Regioni del nostro Sud. La Lombardia e' una grande Regione che deve guardare all'Europa, quelli sono i termini di confronto". Cosi' il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra Giorgio Gori, intervistato a Mattino Cinque su Canale 5. Guardando all'Europa, ha aggiunto Gori, "scopriamo c'e' da fare molto di piu': su trasporti, sanita', qualita' dell'aria (siamo la regione piu' inquinata d'Europa) credo che si possa fare meglio".