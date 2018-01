Marco Cappato

Regionali Lombardia, la lista +Europa sostiene Giorgio Gori



Regionali Lombardia, la lista '+ Europa' si schiera a sostegno di Giorgio Gori. Lo ha annunciato Marco Cappato, parlando di motivazioni politiche e ideali che non dipendono da alcun tipo di trattativa e nemmeno dalla presentazione della lista". Il militante radicale Valerio Federico ha aggiunto: "Noi sosteniamo Gori perché lo riteniamo adeguato ad opporsi a Fontana e a interrompere il blocco di potere che dura da 23 anni". Cappato è tornato quindi a chiedere a Gori un impegno concreto per la raccolta delle firme, anche quelle riguardanti la "legge d'iniziativa popolare per cambiare queste norme illegali". Aiuto che "accettiamo se può servire a riformare questo sistema illegale e se ai tavoli per raccogliere le firme si autenticheranno le firme per tutti coloro che vogliono partecipare alle elezioni".

Gori: "Ottima notizia che mi onora personalmente"

Giorgio Gori commenta così l'annuncio di +Europa: “Il sostegno dei radicali e della lista +Europa con Emma Bonino alla mia candidatura è un ottima notizia che mi onora personalmente. Il loro contributo ideale e progettuale renderà ancora più forte la nostra proposta ai cittadini lombardi. Ringrazio i radicali e chiedo l'impegno di tutte le forze che mi sostengono per la raccolta firme necessaria a presentare la lista +Europa, oltre che per la proposta di legge nazionale di iniziativa popolare di modifica delle modalità con cui deve avvenire la sottoscrizione.”