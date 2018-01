Andrea Orlando

Lombardia: Orlando, incomprensibile scelta LeU

"Risulta sempre piu' incomprensibile la scelta di Liberi e Uguali". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando su Radio Capital commenta la scelta di LeU di non appoggiare il candidato di centrosinistra in Lombardia. "Si guarda con fastidio agli appelli,- aggiunge - non faro' un appello ma una rappresentazione dei fatti. Dire che Fontana equivale a Gori e' una evidente forzatura che persino chi la fa e' consapevole della sua infondatezza".