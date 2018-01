Massimo Gatti

Regionali Lombardia, presentati liste e programma di Sinistra per la Lombardia



Presentate oggi liste, programma e iniziative di avvio della campagna elettorale di Sinistra per la Lombardia e del candidato alla presidenza della Regione Massimo Gatti, appoggiato da Rifondazione comunista e da Milano in Comune. All'incontro di oggi presente anche Paolo Ferrero, vicepresidente di Sinistra Europea. Tra i punti del programma, abolizione dei ticket, reddito minimo garantito, aumento dell'offerta di case popolari attraverso un piano regionale di ristrutturazione, stop al consumo di suolo e alle autostrade "inutili e dannose" a favore di un potenziamento della mobilità pubblica, elettrica e su ferro, con l'introduzione del biglietto unico integrato. Gatti promette anche una riduzione dell'Irpef per chi ha un reddito basso, per i lavoratori e per i pensionati. La formazione è riuscita a raccogliere le firme necessarie per la presentazione della lista in tutte le province, tranne che a Lecco.