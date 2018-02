Regionali Lombardia, processione in Corte d'Appello per deposito delle liste

Regione Lombardia

Regionali Lombardia, LeU: Rosati capolista a Milano

I primi a presentare la loro lista di candidati alle elezioni regionali, questa mattina presso l'ufficio centrale della Corte d'Appello di Milano, sono stati i delegati di Liberi e Uguali. Primo nome nella lista per la circoscrizione di Milano, il candidato presidente Onorio Rosati, in ticket con Rahel Sereke, di origini eritree, impegnata nella tutela i diritti dei migranti richiedenti asilo. Seguono Dario Balotta, per dieci anni segretario generale della Fit-Cisl Lombardia e Pia Calza.

M5S, il candidato presidente Violi capolista a Bergamo



Anche il Movimento 5 stelle ha depositato questa mattina la lista dei candidati per le elezioni regionali, presso gli uffici della Corte d'Appello di Milano. I candidati a palazzo Pirelli sono in tutto 85. Capolista a Milano sara' Andrea De Rosa, ex deputato; si ripresenta in terza posizione anche il consigliere uscente Eugenio Casalino. Mentre il candidato presidente Dario Violi guidera' la lista a Bergamo. Nelle province di Mantova e Brescia i primi nomi sono rispettivamente quelli di Andrea Fiasconaro, ex consigliere regionale e Dino Alberti, ex parlamentare. Il piu' giovane candidato ha 23 anni, fra i piu' anziani ci sono invece dei sessantenni: criterio principale per la scelta delle candidature e' l'aver militato come attivisti nel movimento. Nella maggior parte dei casi e' stato rispettato l'ordine indicato dalle Regionarie, le consultazioni online fatte dai pentastellati.

Sinistra per la Lombardia con Massimo Gatti presidente



Il partito 'Sinistra per la Lombardia', compagine che fa riferimento a Rifondazione Comunista, ha terminato la presentazione delle sue liste alle elezioni regionali, questa mattina presso la Corte d'Appello di Milano. Primo nome nel capoluogo, il candidato governatore Massimo Gatti, ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Paullo. Fra gli altri nomi quello di Rita Zecchini, ex assessore e consigliere comunale di Cernusco sul Naviglio; Valentina Dionisio vicesindaco di Pieve Emanuele e Igor Bonazzoli, vicesindaco di Arluno. Le liste sono state presentate in tutte e 12 le circoscrizioni lombarde; 25 i candidati a Milano.