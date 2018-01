Regionali Lombardia: qual è il tuo candidato: vota nel sondaggio online

Regionali Lombardia: il sondaggio di Affaritaliani.it e Termometro Politico

Regionali Lombardia, partecipa al sondaggio di Affaritaliani.it: qual è il tuo candidato?



Regionali Lombardia: con l'avvicinarsi della chiamata alle urne, torna l'esclusivo sondaggio di Affaritaliani.it Milano in collaborazione con Termometro Politico (www.termometropolitico.it). L'istituto di ricerca guidato da Gianluca Borrelli “testerà” i lettori di Affaritaliani.it Milano sulle loro preferenze relativamente ai sei candidati al Pirellone, con uno sguardo anche alle intenzioni di voto per quanto riguarda i partiti, tanto alle Regionali quanto alle Politiche. In lizza per la Regione ci sono Attilio Fontana (centrodestra), Giorgio Gori (centrosinistra), Dario Violi (M5S), Giulio Arrighini (Grande Nord), Onorio Rosati (Liberi e Uguali) e Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia). QUI IL LINK PER VOTARE.