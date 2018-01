Regionali Lombardia, Sala a Fontana: "Razza? Almeno stai zitto"

Regionali Lombardia: Sala, a Fontana dico 'almeno stai zitto!'

Il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia "Attilio Fontana su Libero dice testualmente che parlare di razza bianca gli ha portato fama e consenso: io dico, 'ma almeno stai zitto!'. Non buttarci in faccia una cosa del genere". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando all'Elfo Puccini al lancio della campagna per le Regionali del segretario metropolitano Pietro Bussolati, e riferendosi all'intervista rilasciata oggi da Fontana.

"Bisogna andare a prendere un voto alla volta o si lascia il nostro magnifico territorio in mano a gente cosi'", ha affondato ancora il primo cittadino, aggiungendo: "Siccome ce lo buttano in faccia voi dovete essere incazzati e dire alla gente di esserlo", ha esortato. In Lombardia "sara' molto dura, inutile dire che non siamo favoriti", ha constatato Sala, "ma se lavoreremo come in altre campagne elettorali insieme ce la possiamo fare, come e' stato nella mia campagna elettorale, e ringrazio questi ragazzi che hanno fatto un miracolo". "Noi appoggeremo tutti quelli che accetteranno questa sfida difficile - ha spiegato - sia per la regione sia per le politiche ma vogliamo gente che ha tatuato 'Milano'". Chi sara' eletto quindi dovra' ricordarsi, "quando rappresentera' le nostre idee sia in Regione sia a Roma, che ha preso un tram partito da Milano".